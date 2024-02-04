МВД объяснило, что делать в случае домашнего насилия: алгоритм действий

Физическое насилие может коснуться любого, независимо от возраста, социального статуса или финансового положения. Это проблема, которая часто остается незаметной в тени молчания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины
Нередко физическое насилие скрывают из-за страха или неуверенности. Часто люди игнорируют насилие, принимая его как нечто привычное.
"Но - это не ок! Молчание - неприемлемо. Это может привести к повторному насилию в еще более жесткой форме. Важно освещать эту проблему и поддерживать тех, кто в этом нуждается", - отметили в МВД.
Как обратиться в систему бесплатной юридической помощи:
"Помните, даже один случай насилия - это сигнал, который нужно действовать немедленно! Если вы стали свидетелем или непосредственно пострадали от домашнего насилия, звоните по телефону "102", - добавили в МВД.
Правоохранители призвали украинцев, ставших свидетелями домашнего насилия, также сообщать в соответствующие органы.
Напомним, на днях Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и функционирования Центров жизнестойкости.
В них предоставляются социальные услуги, проходит консультирование и социально-психологическая помощь.
Мы также писали, где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь.
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