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Центры жизнестойкости появятся в каждой громаде: какие услуги будут там оказывать

Украина, Вторник 23 января 2024 15:30
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Центры жизнестойкости появятся в каждой громаде: какие услуги будут там оказывать Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и функционирования Центров жизнестойкости. В них предоставляются социальные услуги, проходит консультирование и социально-психологическая помощь.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь во время заседания правительства.

По его словам, это часть Всеукраинской программы ментального здоровья.

"В перспективе такое пространство должно создать каждая громада", - рассказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что средства на финансирование услуги предоставляются за счет госбюджета, а местные власти обеспечивают помещение и организуют работу центра. В настоящее время пилотный проект реализуется в пяти регионах.

"Устанавливаем критерии доступности, инклюзивности, безбарьерности для этих учреждений. А также безопасности - каждый центр должен иметь свое укрытие", – рассказал премьер.

Центры жизнестойкости

Напомним, Министерство социальной политики Украины сообщило работе над созданием центров жизнестойкости.

За основу возьмут опыт, которым с Украиной поделится Израиль. Это будут полностью безбарьерные пространства, где будут оказывать услуги социального характера, а также психологическую помощь.

По планам, в центрах будет работать административная команда и менеджеры. Предоставят услуги консультирования, социальные услуги и психологическую помощь.

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