В МВД пояснили, нужна ли справка о несудимости для постановки на военный учет

Что такое справка о несудимости

Справка о несудимости – это официальный документ, подтверждающий отсутствие (или наличие) судимости у физического лица на территории Украины. Этот документ важен при трудоустройстве, оформлении визы, принятии на обучение, усыновлении детей, а также во многих других случаях, когда необходимо подтвердить чистоту судимости.

Справка о несудимости выдается в следующих учреждениях:

Центры предоставления административных услуг (ЦНАУ) – это наиболее распространенное место для получения справки. Здесь можно подать заявку лично или через Интернет.

Территориальные органы Национальной полиции Украины - некоторые подразделения полиции предоставляют такую услугу.

Министерство внутренних дел (МВД) - заявление получения справки можно подать непосредственно через официальный сайт МВД или в соответствующих подразделениях.

Государственный портал административных услуг "Дія" – онлайн-ресурс, позволяющий подать заявку на получение справки о несудимости через интернет.

Для получения справки необходимо подать заявление, предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и уплатить административный сбор (если он предусмотрен). Срок выдачи справки может варьироваться, но обычно составляет от нескольких дней до двух недель.