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В МВД показали первые минуты после взрыва в многоэтажке в Киеве

Фото: в МВД показали первые минуты после взрыва в многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В многоэтажке в Днепровском районе Киева ночью произошел взрыв. Бодикамеры патрульных зафиксировали первые минуты после трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По прибытии на вызов полицейские огородили место происшествия и сразу начали выводить жителей, а также устанавливать владельцев припаркованных во дворе автомобилей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей ГСЧС и скорой помощи.

Вместе со спасателями инспекторы эвакуировали и передали медикам нескольких пострадавших, а сотрудники ГСЧС тушили пожар.

Взрыв в многоэтажке Киева

Ночью в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе произошел взрыв, повлекший за собой разрушение нескольких этажей.

Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа, однако точные причины еще устанавливают.

В результате трагедии погибли три человека, еще пятеро пострадали.

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