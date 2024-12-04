МВД после расследования о руководстве Сервисного центра анонсировало смену управленцев

Расследование Bihus.Info

Сегодня журналистский проект Bihus.Info опубликовал расследование о работе самого большого Сервисного центра Украины - киевского ТСЦ №8041 на улице Победы, 20.

В расследовании говорится, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под центрами в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры перехватывают их и продают за деньги.

Тем временем, как выяснили журналисты, работники киевского сервисного центра № 8041 ездят на работу на дорогих автомобилях, которых нет в декларациях или оформлены на родственников. Кроме этого, на их близких оформлено немало другого дорогостоящего имущества.

В то же время, руководство сервисного центра утверждает, что работники не причастны ни к дефициту талонов, ни к проблемам с работой системы электронной очереди. Талон якобы сложно взять только потому, что в Киеве слишком много желающих сдавать экзамен, а инспекторов мало.

Изменения в Главном сервисном центре МВД после расследования

Как отметили в пресс-службе, в Главном сервисном центре МВД началась системная перезагрузка рабочих процессов. ГСЦ получит новую команду управленцев.

Согласно приказу МВД начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения.

"О руководстве и должностных лицах ТСЦ №8041 в г. Киеве. МВД обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, фигурировавших в журналистском расследовании", - отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра.

В то же время в МВД создана рабочая группа по усовершенствованию цифровых процессов предоставления сервисных услуг, возглавляемая заместителем министра внутренних дел Леонидом Тимченко.

"Первоочередная задача - устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах. В дальнейшем продолжим курс на полную цифровизацию при содействии Министерства цифровой трансформации", - добавили в МВД.