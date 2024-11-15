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МВД вводит новые стандарты для экзаменаторов водителей: что известно

Пятница 15 ноября 2024 20:28
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МВД вводит новые стандарты для экзаменаторов водителей: что известно Фото: обучение в автошколе (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

В Украине внедряются новые требования к экзаменаторам сервисных центров МВД, которые принимают практические экзамены у будущих водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык на международной конференции "Развитие устойчивой мобильности: глобальные и локальные решения" отметил, что эти изменения направлены на повышение стандартов безопасности на дорогах и адаптацию к европейским нормам.

Таким образом, экзаменаторы должны:

  • Обязательно знать правила дорожного движения и иметь отличные навыки вождения.
  • Соблюдать принципы безбарьерности и стандарты коммуникации.
  • Знать технические характеристики транспортных средств, в частности, переоборудованных авто для лиц с инвалидностью.

Для подготовки экзаменаторов МВД разработало две программы повышения квалификации:

  1. 100-часовая специальная профессиональная программа, ориентированная на новых экзаменаторов.
  2. 40-часовая краткосрочная программа для тех, кто уже работает.

Сообщается, что первая группа экзаменаторов уже завершила обучение: 10 администраторов из разных областей страны получили сертификаты после прохождения 100-часового курса.

Известно, что новый этап обучения стартует 27 ноября 2024 года.

Учебные программы включают:

  • исследование государственного и европейского законодательства.
  • Первая медицинская помощь при ДТП.
  • Психологические аспекты эффективного общения.
  • Принятие экзаменов у маломобильных групп населения.

Сообщается, что повышение экзаменаторов станет регулярным: каждые два года они будут подтверждать свои знания.

Рудык также призвал опытных водителей приобщиться к работе сервисных центров МВД.

Обратите внимание, что кандидаты должны пройти профессиональную учебу и сдать итоговый зачет.

Напомним, что водителей ждут изменения уже в январе.

Кроме того, в Украине уже действуют "зимние" ограничения для водителей на дорогах.

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