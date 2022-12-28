В МВД назвали число объектов, поврежденных атаками России

В общей сложности в Украине, по словам замминистра, повреждено 35 тысяч объектов.

"Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", - сказал Енин.

Месяц назад, 27 ноября, замминистра сообщал, что на тот момент было повреждено 32 тысяч объектов и больше 700 объектов критической инфраструктуры.

Ранее в МВД сообщили, что около 30% территории Украины нуждается в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.