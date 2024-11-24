МВД анонсировало разрешения на владение оружием в "Дії"

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия.

Драпятый сообщил, что ранее МВД провел опрос среди пользователей электронного кабинета, показавший, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш несомненный приоритет во всей системе органов МВД, определенный Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко", - заявил Драпятый.

Другие услуги в "Дії"

Министерство цифровой трансформации постоянно расширяет функционал портала и мобильного приложения "Дія", добавляя новые услуги для удобства пользователей.

Среди доступных возможностей в приложении: