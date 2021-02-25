Інших сценаріїв немає: Мінфін не просив МВФ про нову програму, чекають транші в держбюджет
У Міністерстві фінансів України не розглядають варіантів дострокового завершення поточної програми Stand-by з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та укладення нової угоди. Про це повідомили в Мінфіні у відповідь на запит РБК-Україна.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"".
Як відзначили в Мінфіні переговори української влади з МВФ щодо перегляду програми не припинялися, а консультації з експертами Фонду проходять по кілька разів на тиждень у режимі відеозв'язку.
"Програма діє, і ми продовжуємо забезпечувати виконання взятих у рамках програми зобов'язань", - запевнили видання в Мінфіні.
Там нагадали, що держбюджет приймали з розрахунку, що країна буде виконувати програму і отримувати за неї транші. "Інших сценаріїв поки що не розглядаємо", - уточнили в міністерстві.
Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.
Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада планує переформатувати Меморандум з Міжнародним валютним фондом, оскільки з'явилися нові питання, які треба вирішити.