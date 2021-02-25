ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Інших сценаріїв немає: Мінфін не просив МВФ про нову програму, чекають транші в держбюджет

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 10:33
Інших сценаріїв немає: Мінфін не просив МВФ про нову програму, чекають транші в держбюджет Фото: МВФ (www.imf.org)
Автор: Олександр Білоус, Ростислав Шаправський

У Міністерстві фінансів України не розглядають варіантів дострокового завершення поточної програми Stand-by з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та укладення нової угоди. Про це повідомили в Мінфіні у відповідь на запит РБК-Україна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"".

Як відзначили в Мінфіні переговори української влади з МВФ щодо перегляду програми не припинялися, а консультації з експертами Фонду проходять по кілька разів на тиждень у режимі відеозв'язку.

"Програма діє, і ми продовжуємо забезпечувати виконання взятих у рамках програми зобов'язань", - запевнили видання в Мінфіні.

Там нагадали, що держбюджет приймали з розрахунку, що країна буде виконувати програму і отримувати за неї транші. "Інших сценаріїв поки що не розглядаємо", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада планує переформатувати Меморандум з Міжнародним валютним фондом, оскільки з'явилися нові питання, які треба вирішити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Міністерство фінансів України кредит МВФ
NEWS
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"