Інших сценаріїв немає: Мінфін не просив МВФ про нову програму, чекають транші в держбюджет

У Міністерстві фінансів України не розглядають варіантів дострокового завершення поточної програми Stand-by з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та укладення нової угоди. Про це повідомили в Мінфіні у відповідь на запит РБК-Україна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б" ".

Як відзначили в Мінфіні переговори української влади з МВФ щодо перегляду програми не припинялися, а консультації з експертами Фонду проходять по кілька разів на тиждень у режимі відеозв'язку.

"Програма діє, і ми продовжуємо забезпечувати виконання взятих у рамках програми зобов'язань", - запевнили видання в Мінфіні.

Там нагадали, що держбюджет приймали з розрахунку, що країна буде виконувати програму і отримувати за неї транші. "Інших сценаріїв поки що не розглядаємо", - уточнили в міністерстві.