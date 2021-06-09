У МВФ залишився один боржник. Україна допоможе з виплатами
Кабінет міністрів схвалив проект листа до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги Республіці Судан. Судан залишився єдиною країною, яка має прострочену заборгованість перед МВФ.
Рішення ухвалене під час засідання уряду 9 червня, яке транслювалося в Youtube.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, Рада директорів МВФ 10 травня 2021 року схвалила пакет фінансування для надання повного звільнення боргів Судану перед МВФ іншими державами-членами МВФ в рамках Ініціативи для бідних країн з великою заборгованістю (Heavily Indebted Poor Countries Initiative).
Передбачається, що погашення боргів Судану перед МВФ буде відбуватися за рахунок використання коштів, накопичених на спеціально створених для таких випадків рахунках, а саме: Спеціального страхового рахунку (SCA-1) та адміністративного рахунку відстрочених зборів, шляхом використання 100% коштів, доступних на адміністративному рахунку відстрочених зборів, та 865 мільйонів СПЗ із 1,1 мільярда СПЗ на рахунку SCA-1, а також за рахунок додаткових грантових коштів країн-членів МВФ.
Поточний обсяг коштів України на рахунку в МВФ становить 16,74 млн СПЗ (близько 23,9 млн доларів).
За результатами опрацювання питання з Міністерством розвитку економіки, Міністерством юстиції та Національним банком України узгоджено позицію щодо підтримки ініціативи МВФ щодо списання боргу Судану в пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ у сумі 4,2 млн СПЗ (близько 6 млн доларів).
При цьому Міністерство закордонних справ України листом від 19 квітня повідомило, що не підтримує зазначену Ініціативу з міркувань політичного характеру.
Проектом розпорядження Кабінету міністрів України передбачається схвалити проект листа до МВФ з метою надання згоди на переведення частини коштів у розмірі 4,2 млн СПЗ (близько 6 млн доларів США) для допомоги Судану. Решта коштів у розмірі близько 12,5 млн СПЗ будуть зараховані на рахунок України в СПЗ, які в подальшому будуть використані для погашення відсотків за кредитами МВФ.
"Необхідно зазначити, що ініціатива щодо Судану є аналогічною тим ініціативам, які були реалізовані у 2008 році стосовно Ліберії та у 2020 році стосовно Сомалі. Крім того, Судан є останньою країною, яка станом на сьогодні має прострочену заборгованість перед МВФ та може брати участь у зазначеній Ініціативі", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.
Нагадаємо, глави Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Світової організації торгівлі (СОТ) запросили у багатих країн виділити 50 млрд доларів на вакцини від COVID-19.
Раніше в Міжнародному валютному фонді (МВФ) порахували, що глобальна вакцинація населення від COVID-19 дозволить не тільки перемогти пандемію, але зібрати додаткові податки. Це, в свою чергу, сприятиме відновленню економіки.