МВФ выразил позицию по повышению налогов Украине

Повышение налогов, предложенное правительством Украины, может повлиять на готовность западных стран выделять помощь Киеву. Реальность диктует необходимость таких мер.
Об этом заявил глава миссии в Украине Гэвин Грэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию Центра экономической стратегии (ЦЭС).
Как отметил Грэй, доноры ожидают, что Украина будет становиться все более самостоятельной. "Потребности в государственных расходах останутся значительными в среднесрочной перспективе, и, следовательно, прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину", - сказал Грэй.
Глава мисси МВФ заявил, что в Украине прошли очень оживленные дебаты по налоговому пакету.
"Я приветствую тот факт, что есть интерес и здоровые дебаты по мерам экономической политики, и мы увидели комментарии, поднятые представителями бизнес-сообщества и гражданского общества, прежде всего, по вопросу соблюдения налогового законодательства, уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов", - добавил он.
Грей отметил необходимость "некоторого увеличения налоговых поступлений". "К сожалению, реальность ситуации такова, так что есть логика в предложении, которое было выдвинуто правительством", - сказал глава мисси МВФ.
Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. На нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд. гривен
Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.