МВФ скасував групу країн СНД

Фото: МВФ (www.imf.org)

Україна ліквідувала ще одну прив'язку до СНД

Міжнародний валютний фонд (МВФ) в жовтневому огляді World Economic Outlook скасував регіональну групу "Співдружність незалежних держав" (СНД). Про це йдеться в повідомленні МВФ.

Згідно з повідомленням, чотири країни СНД (Білорусь, Молдова, Росія та Україна) включені в регіональну групу Emerging and Developing Europe.

Решта вісім країн - Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан, які складали регіональну підгрупу Кавказ і Центральна Азія (CCA) - об'єднуються з Близьким Сходом, Північною Африкою, Афганістаном і Пакистаном (MENAP) і сформують нову регіональну групу Близького Сходу і Центральної Азії (MECA).

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2019 року Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд в жовтневому огляді World Economic Outlook прогнозує зростання ВВП України на 3,0% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році. Порівняно з прогнозом, зробленим в липні 2019 року, очікування покращилися. Раніше МВФ прогнозував зростання економіки України на 2,7% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році.