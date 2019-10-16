МВФ упразднил группу стран СНГ

Фото: МВФ (www.imf.org)

Украина ликвидировала еще одну привязку к СНГ

Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском обзоре World Economic Outlook упразднил региональную группу "Содружество независимых государств" (CIS). Об этом говорится в сообщении МВФ.

Согласно сообщению, четыре страны СНГ (Беларусь, Молдова, Россия и Украина) включены в региональную группу Emerging and Developing Europe.

Остальные восемь стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые составляли региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (CCA) - объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Как сообщало РБК-Украина, в окбяре Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом.

Напомним, Международный валютный фонд в октябрьском обзоре World Economic Outlook прогнозирует рост ВВП Украины на 3,0% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания улучшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.