МВФ знову погіршив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,3% у 2020 році та 3,4% у 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жовтневий огляд МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Як відзначається в огляді, порівняно жовтнем 2019 року прогноз на 2020 рік погіршений на 0,1 п. п., а на 2021 рік - на 0,2 в. п.

При цьому МВФ оцінює зростання ВВП у 2019 році на рівні 2,9%. У жовтні фонд прогнозував зростання економіки за рік на 3,0%.

Як наголошується в повідомленні, перегляд у бік зниження в основному відображає негативні несподівані події для економічної активності в декількох країнах з ринком, що формується, особливо в Індії, що призвело до переоцінки перспектив зростання протягом наступних двох років. У деяких випадках ця переоцінка також відображає вплив соціальних хвилювань.

У той же час настрої на ринку покращилися через попередніх ознак того, що виробнича активність і глобальна торгівля досягли дна, а також зсуву в бік стимулюючої грошово-кредитної політики. Крім того, настрої покращилися на сприятливих новинах про торговельні переговори США і Китаю і зменшенні побоювань з приводу Brexit.

"У даний час є попередні ознаки того, що глобальне зростання може стабілізуватися, хоча і на більш низьких рівнях", - відзначили в МВФ.

Нагадаємо, МВФ кілька разів знижував прогноз зростання світового ВВП. Зокрема, в липні 2019 року Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання світової економіки на 3,2% до 2019 року і на 3,5% у 2020 році.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка ризикує повернутися в епоху Великої депресії. В якості причини вона назвала нерівність між різними групами населення країн та нестабільністю фінансового сектора.

Зазначимо, Всесвітній банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції та торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення у 2019 році.