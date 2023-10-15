МВФ создал фонд поддержки реформ в Украине

Международный валютный фонд объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины. Он охватит необходимость реализации плана развития потенциала Украины, проведения реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные заявление главы Национального банка Украины Андрея Пышного в Facebook.
"МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины", - сообщил Пышный.
По его словам, в настоящее время доноры уже выделили 14 млн долларов, цель - собрать 65 млн долларов.
Пышный сообщил, что на мероприятии в Марракеше во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка присутствовали первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат и представители Литвы, Словакии, Японии.
"Реформы в Украине и укрепление возможности должны идти постоянно, без остановки, с привлечением наилучшего мирового опыта", - сообщил глава НБУ.
Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Украина нуждается в дополнительном плане с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году.
По его словам, турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системный глобальный предохранитель.
Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд. долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.
В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF в 5,4 млрд долларов.