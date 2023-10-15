МВФ создал фонд поддержки реформ в Украине

"МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины", - сообщил Пышный.

По его словам, в настоящее время доноры уже выделили 14 млн долларов, цель - собрать 65 млн долларов.

Пышный сообщил, что на мероприятии в Марракеше во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка присутствовали первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат и представители Литвы, Словакии, Японии.

"Реформы в Украине и укрепление возможности должны идти постоянно, без остановки, с привлечением наилучшего мирового опыта", - сообщил глава НБУ.

Потребности Украины

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Украина нуждается в дополнительном плане с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году.

По его словам, турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системный глобальный предохранитель.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд. долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд. долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.

В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF в 5,4 млрд долларов.