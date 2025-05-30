МВФ обеспокоен планами Украины увеличить военные расходы на 400 млрд гривен, - Bloomberg

Как отмечается в публикации, сотрудники МВФ одобрили новый транш в размере около 500 млн долларов после завершения обзора во время визита в Киев на этой неделе. Соглашение должно быть одобрено Советом директоров МВФ, что часто является просто формальностью.

Переговоры МВФ с украинскими чиновниками по поводу следующего транша финансирования не выявили серьезных разногласий.

Однако кредитор выразил обеспокоенность планом Киева увеличить военный бюджет примерно на 400 млрд гривен (9,6 млрд долларов) в этом году, что приведет к увеличению дефицита выше 10% ВВП, сообщили источники, знакомые с обсуждениями.

Как отмечается в публикации, МВФ признает срочность увеличения военных расходов, поскольку попытки достичь соглашения о прекращении огня зашли в тупик, но чиновники хотят, чтобы Киев определил, как они будут его финансировать, сказал один из источников. Внутренние заимствования могли бы стать источником финансирования, сказал другой человек.