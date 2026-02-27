RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

МВФ одобрил кредит для Украины на 8,1 млрд долларов: Свириденко анонсировала первый транш

Фото: Юлия Свириденко (facebook.com/KabminUA/)
Автор: Эдуард Ткач

Совет директоров МВФ утвердил новую 4-летнюю программу финансирования (EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов США. Первый транш ожидается уже в ближайшее время.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

Читайте также: ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

"В ближайшее время в Украину поступит первый транш - около 1,5 млрд долларов. Средства направим на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности", - сообщила Свириденко.

Она отметила, что для Украины очень важно, что на 5-й год полномасштабной войны, на фоне системных атак РФ по энергетике - страна имеет гарантированную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства.

"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет", - говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что программа предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.

Кроме того, новая программа сотрудничества Украины с МВФ "является якорной для всей международной финансовой поддержки", включая получение кредита не 90 млрд евро от ЕС.

Глава Кабмина уточнила, что кроме финансирования от ЕС, речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", - резюмировала Свириденко.

Экономика Украины

Напомним, неделю назад Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы на 8,1 млрд долларов.

По ее словам, речь шла о требованиях по НДС для ФЛП, пошлине на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора.

Ранее мы писали, что доступ к кредитам от МВФ и ЕС лишь на некоторое время даст возможность "отдохнуть". Однако уже в конце марта у Киева могут возникнуть проблемы с выполнением программ МВФ, из-за чего Украине, вероятно, придется договариваться о смягчении условий.

Подобный разбор - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФЭкономика УкраиныЮлия СвириденкоВойна в Украине