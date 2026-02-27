МВФ одобрил кредит для Украины на 8,1 млрд долларов: Свириденко анонсировала первый транш

"В ближайшее время в Украину поступит первый транш - около 1,5 млрд долларов. Средства направим на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности", - сообщила Свириденко.

Она отметила, что для Украины очень важно, что на 5-й год полномасштабной войны, на фоне системных атак РФ по энергетике - страна имеет гарантированную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства.

"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет", - говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что программа предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.

Кроме того, новая программа сотрудничества Украины с МВФ "является якорной для всей международной финансовой поддержки", включая получение кредита не 90 млрд евро от ЕС.

Глава Кабмина уточнила, что кроме финансирования от ЕС, речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", - резюмировала Свириденко.