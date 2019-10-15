МВФ різко знизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,0% в 2019 році і 3,4% в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жовтневий огляд МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Як відзначається в огляді, порівняно з липнем 2019 року прогноз погіршений на 0,3 і 0,2 п. п. на 2019 і 2020 рік відповідно.

"Прогнозується, що глобальне зростання складе 3,0% в 2019 році, це найнижчий рівень з 2008-2009 років", - йдеться в огляді МВФ.

В огляді МВФ говориться, що світове зростання як і раніше послаблюється зростаючими торговими бар'єрами і геополітичною напруженістю. За оцінкою, напруженість в сфері торгівлі між США і Китаєм в сукупності зменшить обсяг світового ВВП до 2020 року на 0,8%. Зростання також стримується специфічними факторами в ряді країн з ринком, що формується, а також структурними умовами, такими як низькі темпи зростання продуктивності і старіння населення в країнах з розвиненою економікою.

Нагадаємо, МВФ кілька разів знижував прогноз зростання світового ВВП. Зокрема, в липні 2019 року Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання світової економіки на 3,2% до 2019 року і на 3,5% в 2020 році.

Раніше новий директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що аналітики МВФ очікують уповільнення показників економічного зростання в 90% країн світу. Вона підкреслила при цьому, що таке уповільнення стане наймасштабнішим з початку нинішнього десятиліття.