МВФ рекомендував підвищити гарантії по депозитах українців, - ФГВФО

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Міжнародний валютний фонд (МВФ) рекомендував Україні підняти гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізичних осіб з 200 тисяч гривень до 300 тисяч гривень. У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вважають це недостатнім.

Про це повідомив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик під час круглого столу "Вплив карантину на ощадні звички українців".

"Отримали від МВФ рада підвищити граничний розмір відшкодування до 300 тисяч грн", - сказав він.

Однак, за його словами, в умовах України підвищення граничної суми відшкодування до 300 тисяч мало що змінює.

"Цього мало. І ми завжди спиралися на цифру, принаймні, у 600 тисяч гривень", - заявив Оленчик.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 567,4 млрд грн.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 тис. грн) 98,1% вкладників у банках-учасниках фонду. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,3% внесків, що становить 222,8 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендував провести конвертацію поточних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом і майбутніх відсоткових платежів в умовні зобов'язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.