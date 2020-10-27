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МВФ рекомендовал поднять гарантии по депозитам украинцев, - ФГВФЛ

Киев, Вторник 27 октября 2020 13:50
МВФ рекомендовал поднять гарантии по депозитам украинцев, - ФГВФЛ
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине поднять гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тысяч гривен до 300 тысяч гривен. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) считают это недостаточным.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик во время круглого стола "Влияние карантина на сберегательные привычки украинцев".

"Получили от МВФ совет повысить предельный размер возмещения до 300 тысяч грн", - сказал он.

Однако, по его словам, в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения до 300 тысяч мало что меняет.

"Этого мало. И мы всегда опирались на цифру, по крайней мере, в 600 тысяч гривен", - заявил Оленчик.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 567,4 млрд грн.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,1% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,3% вкладов, что составляет 222,8 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

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