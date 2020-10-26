ФГВФО назвав частку вкладів у банках, які підпадають під гарантії

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Гарантіями покриті 39% вкладів у банках

За станом на 1 жовтня 2020 року сума внесків фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 567,4 млрд грн. Це на 12,9 млрд грн більше, ніж на 1 вересня.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня 2020 року: вклади в національній валюті - 325,6 млрд грн, вклади в іноземній валюті - 241,8 млрд грн.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 тис. грн) 98,1% вкладників у банках-учасниках фонду. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,3% внесків, що становить 222,8 млрд грн.

У структурі вкладників частка ФОП складає 3,2 %, а загальна сума їхніх вкладів на 1 жовтня 2020 року склала 43,5 млрд грн (7,7% від загальної суми вкладів). З 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Станом на 1 жовтня 2020 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічувалося 73 банки.

Нагадаємо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються у гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендував провести конвертацію поточних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом і майбутніх відсоткових платежів в умовні зобов'язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів становила 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому. За даними фонду, були повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 43,1% внесків, що становить 204,24 млрд грн.