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МВФ проти фіксованих цін на газ для населення через ризик корупції

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) проти повернення влади України до практики контролю за цінами на газ для населення. Замість неефективного та корупційного методу необхідно виплачувати субсидії громадянам.

Про це глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив, Люнгман, контроль над цінами на природний газ є не тільки вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але також призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності.

"Існує і буде існувати значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", - повідомив він.

Люнгман уточнив, що цей інструмент підтримки існує у формі програми субсидій домогосподарствам. "Ми підтримуємо цю програму", - зазначив глава представництва.

Він додав, що інше питання є структурним - про те, який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку. "Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого та конкурентоспроможного ринку газу як на оптовому, так і на роздрібному рівні. Досягнутий значний прогрес, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створено. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, що є однією з багатьох необхідних заходів", - сказав Люнгман.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Ціни на газ знову будуть ринковими з 1 квітня 2021 року, проте більшість постачальників зберегли ціни на колишньому рівні - 6,99 гривень за кубометр або нижче.

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