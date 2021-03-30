МВФ проти фіксованих цін на газ для населення через ризик корупції

Як зазначив, Люнгман, контроль над цінами на природний газ є не тільки вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але також призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності.

"Існує і буде існувати значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", - повідомив він.

Люнгман уточнив, що цей інструмент підтримки існує у формі програми субсидій домогосподарствам. "Ми підтримуємо цю програму", - зазначив глава представництва.

Він додав, що інше питання є структурним - про те, який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку. "Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого та конкурентоспроможного ринку газу як на оптовому, так і на роздрібному рівні. Досягнутий значний прогрес, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створено. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, що є однією з багатьох необхідних заходів", - сказав Люнгман.