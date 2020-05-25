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Інвестиції в економіку України впали на третину

Новини » Фінансова криза 2020     25.05.2020 - 18:06
Інвестиції в економіку України впали на третину
Фото: будівництво метро (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані за перший квартал 2020 року свідчать про глибоку і тривалу кризу

Капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі 2020 року склали 76,9 млрд грн. Це на 35,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях, за винятком сфери "Інформація та телекомунікації", де зростання склало 8,7%.

Інвестиції в економіку України впали на третину

У фінансовій і страховій діяльності інвестиції впали на 11,3%.

У будівництві було зафіксовано зниження інвестицій на 18,0%.

Падіння інвестицій у промисловість склало 36,2%, у сільське господарство - 44,1%.

У транспорті скорочення інвестицій досягла 57,8%.

Найбільш глибоке скорочення інвестицій було зафіксовано в сферах (-66,7%) "Тимчасове розміщування й організація харчування" та "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (-79,1%).

Інвестиції в економіку України впали на третину

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року склав 4,9 млрд грн збитку.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України кризисІнвестиціїДержавна служба статистики
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