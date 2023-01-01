МВФ предупреждает, что глобальную экономику ждет более сложный год

Георгиева подчеркнула, что для большей части мировой экономики 2023 год будет тяжелым, поскольку основные двигатели глобального роста - Соединенные Штаты Америки, Европа и Китай - испытывают ослабление активности.

"Почему? Потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно", - подчеркнула она.

Директор МВФ напомнила, что в октябре Фонд снизил свой прогноз по глобальному экономическому росту в 2023 году, учитывая влияние войны России в Украине, а также инфляционное давление и высокие процентные ставки, принятые центральными банками многих стран. Однако с тех пор Китай упразднил свою политику "нулевого заражения" COVID-19 и начал хаотическое восстановление национальной экономики, хотя потребители остаются осторожными, поскольку количество случаев коронавируса постоянно растет. Поэтому лидер Китая Си Цзиньпин на днях призвал к большим усилиям и единству, поскольку Китай вступает в "новую фазу".

"Впервые за 40 лет рост Китая в 2022 году, вероятнее всего, будет на уровне или ниже глобального роста", - подчеркнула Георгиева.

При этом она отметила, что годовой рост в Китае, возможно, ускорится в 2023 году до 4,4%, в то время как мировая активность еще больше замедлится. Однако комментарии директора МВФ свидетельствуют о том, что в конце января, когда МВФ, как правило, обнародует обновленные прогнозы во время Всемирного экономического форума в Давосе, может произойти еще одно сокращение прогнозов как для Китая, так и для глобальной экономики в целом.

В то же время, отмечает Георгиева, экономика США обособлена и может избежать прямого спада, который, вероятно, поразит треть мировых экономик.

"США наиболее устойчивы и могут избежать рецессии. Мы видим, что рынок труда здесь остается достаточно сильным", - констатирует глава МВФ.

Но этот факт сам по себе рискован, поскольку может препятствовать прогрессу, которого планирует достичь Федеральная резервная система США (ФРС), чтобы вернуть инфляцию в стране до целевого уровня в 2%. Действительно, американский рынок труда находится в центре внимания чиновников ФРС, стремящихся, чтобы спрос на рабочую силу снизился, дабы способствовать снижению ценового давления.