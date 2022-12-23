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Глава НБУ назвал смысл Мониторинговой программы с МВФ

Новина українською →
Украина, Пятница 23 декабря 2022 11:44
Глава НБУ назвал смысл Мониторинговой программы с МВФ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Мониторинговая программа с МВФ позволит Украине привлечь финансирование от коалиции международных партнеров. Украина надеется на полноценную программу с фондом уже весной следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного IMF Country Focus.

"Мониторинговая программа - важный шаг, который позволяет Украине продемонстрировать стремление и готовность к реформам вне зависимости от войны", - сказал он.

По его словам, она также даст возможность координировать фискальную, денежно-кредитную и другую политику и способствовать взаимодействию между НБУ как учреждением, уполномоченным обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, и Министерством финансов, уполномоченным изыскивать необходимое финансирование на войну.

"Украина понимает, насколько важно использовать весь потенциал внутреннего долгового рынка и решить важную стратегическую задачу по финансированию бюджета на 2023 финансовый год. Мы должны финансировать колоссальные потребности бюджета в размере не менее 38 млрд долларов за счет внешних средств", - сообщил Пышный.

Глава НБУ рассказал о договоренности с Минфином о том, что финансирование дефицита следующего года не будет осуществляться центральным банком, так как это создаст дополнительные риски и вызовы для макроэкономической стабильности.

"Несмотря на то, что нам нужна рекордная сумма денег, правительство Украины, Минфин и НБУ планируют финансировать бюджет за счет сотрудничества с донорской коалицией и внутреннего долгового рынка, а также при содействии МВ", - сказал он.

По его словам, мониторинговая программа станет одним из ключевых элементов, который позволит Украине привлечь финансирование от коалиции международных партнеров, которые ждут "зеленый свет" от МВФ. Пышный надеется, что программа станет первым шагом к полноценной кредитной программе, "на которую рассчитывает Украина следующей весной".

Напомним, Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную Мониторинговую программу для Украины, которая не предусматривает выделение средств.

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