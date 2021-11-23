МВФ не допоможе: експерт спрогнозував ослаблення курсу гривні

"Найбільш імовірно, гривня слабшатиме, але залишиться у досить звичному коридорі 26,5-27 гривень/долар", - вважає Котович.

Коментуючи події минулого тижня, аналітик зазначив, що продаж валюти "Укренерго" спричинив укріплення гривні. Але впродовж декількох днів воно було нівельоване попитом на валюту, зокрема від нерезидентів, що виходили з ОВДП.

"Тому укріплення курсу на початку листопада не було тривалим і на загальному негативному фоні гривня послабилася до більш ніж 26,5 гривень/долар. Не допомогла тут і сплата квартальних податків, що традиційно сприяє укріпленню гривні", - зазначив Котович.

НБУ, як звернув увагу експерт, продавав валюту, щоб стримати ослаблення гривні, і для цього продав 108 млн доларів, тоді як купив за тиждень тільки 5 млн доларів.

"Найбільше НБУ продав у п'ятницю, коли нерезиденти активізувалися з виходом із гривневих облігацій. І лише завдяки інтервенціям в підсумку гривня втратила за лише тиждень 1,2%", - відзначив аналітик ICU.