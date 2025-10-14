МВФ улучшил прогноз по курсу: когда доллар будет стоить 50 гривен

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2025 год - 42,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 42,5 грн/доллар)

2026 год - 45,4 грн/доллар (прогноз за апрель - 45,6 грн/доллар)

2027 год - 47,5 грн/доллар (прогноз за апрель - 47,5 грн/доллар)

2028 год - 48,7 грн/доллар (прогноз за апрель - 48,9 грн/доллар)

2029 год - 50,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 50,1 грн/доллар)

2030 год - 51,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 50,6 грн/доллар)

Прогноз по росту экономики

МВФ сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%, в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.

Это соответствует базовому сценарию МВФ, по которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.