МВФ ухудшил прогноз мирового роста: торговые барьеры и тарифы тормозят экономику

США, Вторник 14 октября 2025 16:27
UA EN RU
МВФ ухудшил прогноз мирового роста: торговые барьеры и тарифы тормозят экономику Фото: МВФ ухудшил прогноз (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировая экономика замедляется на фоне новых торговых барьеров и последствий изменения политики крупнейших экономик. Экономисты предупреждают о возможных потерях от новых конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогнозе World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.

Рост мировой экономики замедлится

По прогнозу МВФ, темпы глобального роста снизятся с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025-м и 3,1% в 2026-м. Развитые экономики вырастут примерно на 1,5%, а развивающиеся и страны с формирующимися рынками - немного выше 4%.
"Глобальная экономика приспосабливается к новым условиям, но риски остаются значительными", - отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Среди угроз названы торговый протекционизм, дефицит рабочей силы, финансовая нестабильность и ослабление институтов. МВФ призывает правительства укреплять доверие с помощью прозрачных и устойчивых экономических решений, поддерживать независимость центробанков и проводить структурные реформы.

Влияние тарифов США оказалось мягче ожидаемого

После введения Соединенными Штатами масштабных тарифов в апреле 2025 года мировая торговля пережила сильный шок. Однако, по словам МВФ, ущерб оказался меньше, чем предполагалось.

"США договорились о торговых соглашениях с рядом стран, предоставив многочисленные исключения. Большинство государств воздержались от ответных мер, а частный сектор быстро перестроил цепочки поставок", - говорится в отчете.

В результате МВФ прогнозирует мировой рост на уровне 3,2% в этом году и 3,1% в следующем. Однако в организации предупреждают, что рано делать выводы о безвредности тарифов. "Торговые напряжения сохраняются, а их последствия могут проявиться позднее", - отмечается в документе.

США и Китай адаптируются по-разному

В США ужесточение иммиграционной политики сокращает предложение рабочей силы, в то время как инвестиции, стимулируемые развитием искусственного интеллекта, поддерживают экономическую активность. В Китае рост сдерживается кризисом в секторе недвижимости, но частично компенсируется экспортом и госстимулированием.

В Европе расширение бюджетных программ поддерживает рост, особенно в Германии, а ослабление доллара помогает развивающимся странам. Тем не менее, "шок от тарифов дополнительно ослабляет и без того вялые перспективы роста", - подчеркивают аналитики МВФ.

Новые риски для мировой экономики

МВФ выделяет четыре основных угрозы: чрезмерное увлечение инвестициями в искусственный интеллект, структурные проблемы Китая, растущее давление на госбюджеты и снижение доверия к ключевым институтам.

"Без немедленных мер высокая задолженность, военные расходы и рост процентных ставок еще сильнее сожмут бюджетные возможности", - говорится в отчете. В странах с низким доходом ситуация особенно уязвима - сокращение международной помощи может привести к социальной нестабильности.

Фонд также предупреждает: давление на центральные банки ослабить монетарную политику ради краткосрочного роста может привести к всплеску инфляции и подорвать доверие к финансовой системе.

Что может улучшить прогноз

По мнению МВФ, смягчение торговой неопределенности и возвращение к низким тарифам способны прибавить к мировому ВВП до 1% в ближайшей перспективе. "Четкие и стабильные правила международной торговли помогут восстановить уверенность и стимулировать инвестиции", - отмечает фонд.

Также положительный эффект может дать развитие искусственного интеллекта и улучшение внутренней экономической политики. "Прозрачность, эффективные государственные расходы и независимая монетарная политика должны оставаться приоритетом", - подчеркивают эксперты.

Напомним, по данным Международного валютного фонда (МВФ), общий мировой долг достиг 251 трлн долларов - более 235% мирового ВВП.

