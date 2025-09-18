Глобальный долг достиг 250 трлн долларов: МВФ предупредил о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международного валютного фонда ( МВФ ).

Глобальный долг стабилизировался, но остается высоким

По данным фонда, глобальный долг стабилизировался, однако остается на высоком уровне, так как сокращение кредитования частного сектора компенсировало рост заимствований государств.

Общий долг в прошлом году практически не изменился и составил чуть более 235% мирового ВВП, согласно последнему обновлению Глобальной базы данных долгов МВФ.

Частный долг снизился до менее 143% ВВП, что является самым низким уровнем с 2015 года, благодаря сокращению задолженности домохозяйств и минимальным изменениям в долге нефинансовых компаний. В то же время государственный долг вырос почти до 93%.

В долларовом выражении общий долг немного увеличился до 251 трлн долларов, при этом государственный долг вырос до 99,2 трлн долларов, а частный снизился до 151,8 трлн долларов.



Различия между странами и группами доходов

Средние показатели по миру скрывают значительные различия между странами и группами доходов. США и Китай продолжают играть ключевую роль в формировании динамики глобального долга, однако уровень долгов и дефицита во многих странах остается высоким по историческим стандартам как в развитых, так и в развивающихся экономиках.

В США государственный долг в прошлом году вырос до 121% ВВП (с 119%), а в Китае - до 88% (с 82%). За исключением США, государственный долг в развитых странах снизился более чем на 2,5 пункта до 110% ВВП. Рост в некоторых крупных экономиках, таких как Франция и Великобритания, был компенсирован снижением в Японии и небольших экономиках, например, в Греции и Португалии.

За исключением Китая, государственный долг в развивающихся странах в среднем снизился до менее 56%.

Тенденции частного долга

Тенденции частного долга существенно различаются по странам. В США наблюдалось значительное сокращение на 4,5 процентных пункта до 143% ВВП, а в Китае зафиксирован рост на 6 пунктов до 206% ВВП. В других крупных развивающихся странах частные заимствования росли в Бразилии, Индии и Мексике, но снижались в Чили, Колумбии и Таиланде.

Снижение частного долга связано с разными факторами в зависимости от страны и уровня доходов. В развитых экономиках компании берут меньше кредитов, вероятно, из-за низких перспектив роста, продолжая тенденцию 2023 года. В США сильные балансовые позиции и высокий уровень наличности также снижают корпоративное кредитование.

В Китае рост частного долга обусловлен долгом нефинансовых компаний. Несмотря на слабость рынка недвижимости, кредитная поддержка стратегических секторов остается высокой. В то же время долг домохозяйств немного снизился из-за слабого спроса на ипотеку и опасений по поводу занятости и роста зарплат.



Факторы и последствия

Высокий глобальный фискальный дефицит, в среднем около 5% ВВП, является главным фактором роста государственного долга. Он отражает расходы, связанные с последствиями COVID-19, включая субсидии и социальные выплаты, а также рост чистых процентных расходов.

В других крупных развивающихся странах рост частного долга вызван высокими ставками и влиянием на проблемные кредиты, улучшением краткосрочных перспектив роста и корпоративными слияниями и поглощениями. В странах с более слабым ростом, таких как Колумбия и Таиланд, частный долг снижался.

В странах с низким доходом динамика долга определяется ограниченным развитием финансового сектора, жесткой ликвидностью и эффектом вытеснения, когда высокий государственный долг ограничивает доступ частного сектора к кредитам.

Правительства должны управлять этими тенденциями, постепенно снижая государственный долг в рамках среднесрочного плана и создавая условия для роста экономики. Это позволит облегчить бремя госдолга и стимулировать инвестиции частного сектора, считают в МВФ.