RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

МВФ начал обсуждение новой программы для Украины в связи с затягиванием войны

Фото: Джули Козак (imf.org)
Автор: Александр Белоус

МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной. Фонд даст новую оценку продолжительности войны.

Об этом заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

Козак сообщила, что 9 сентября премьер-министр Украины вместе с главой НБУ и министром финансов официально обратились в МВФ с просьбой о новой программе.

По ее словам, следующий шаг заключается в том, чтобы эксперты Фонда обсудили с украинскими властями макроэкономическую политику. В центре внимания будут меры по поддержанию стабильности, финансированию критически важных расходов и восстановлению устойчивости госдолга.

Переговоры о финансировании

Козак отметила, что сейчас специалисты МВФ совместно с Украиной оценивают потребности в финансировании на оставшуюся часть 2025 года, а также на 2026 год и среднесрочную перспективу.

Работа включает разработку фискального плана и обсуждение приоритетов расходов, ограничения бюджетных трат и мобилизации доходов. Кроме того, анализируются внешние источники финансирования и возможности внутреннего рынка.

Влияние войны на экономику

При подготовке новой программы будет учитываться и временной горизонт войны. Эти параметры будут интегрированы в макроэкономические прогнозы и потребности страны.

"И, конечно же, часть этого обсуждения будет включать рассмотрение того, какие предположения можно сделать относительно возможных сроков войны и как это наилучшим образом учесть в макроэкономической структуре и финансовых потребностях", - сказала она.

Отдельно обсуждается структура будущего пакета помощи. Она должна включать баланс между средствами МВФ, поддержкой внешних доноров и внутренними ресурсами.

Переход к новой программе

Представитель МВФ подчеркнула, что акцент сейчас сделан на переходе к новой программе.

"Что касается существующей программы, то сейчас у меня нет для вас никаких подробных сведений, но могу сказать, что сейчас основное внимание уделяется переходу к новой программе", - сказала она.

По ее словам, МВФ очень привержен тому, чтобы продолжать тесное сотрудничество с украинскими властями для обеспечения экономической и финансовой стабильности.

 

Сценарии войны и программа

Действующая программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров. В августе глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина сказал, что "формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня".

Премьер-министр Юлия Свириденко 9 сентября заявила, что Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о новой программе финансирования. Решение по этому вопросу МВФ примет до конца года.

МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Следующее обновление сценария ожидалось в декабре.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФВойна в Украине