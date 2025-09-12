МВФ начал обсуждение новой программы для Украины в связи с затягиванием войны

МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной. Фонд даст новую оценку продолжительности войны.
Об этом заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.
Козак сообщила, что 9 сентября премьер-министр Украины вместе с главой НБУ и министром финансов официально обратились в МВФ с просьбой о новой программе.
По ее словам, следующий шаг заключается в том, чтобы эксперты Фонда обсудили с украинскими властями макроэкономическую политику. В центре внимания будут меры по поддержанию стабильности, финансированию критически важных расходов и восстановлению устойчивости госдолга.
Козак отметила, что сейчас специалисты МВФ совместно с Украиной оценивают потребности в финансировании на оставшуюся часть 2025 года, а также на 2026 год и среднесрочную перспективу.
Работа включает разработку фискального плана и обсуждение приоритетов расходов, ограничения бюджетных трат и мобилизации доходов. Кроме того, анализируются внешние источники финансирования и возможности внутреннего рынка.
При подготовке новой программы будет учитываться и временной горизонт войны. Эти параметры будут интегрированы в макроэкономические прогнозы и потребности страны.
"И, конечно же, часть этого обсуждения будет включать рассмотрение того, какие предположения можно сделать относительно возможных сроков войны и как это наилучшим образом учесть в макроэкономической структуре и финансовых потребностях", - сказала она.
Отдельно обсуждается структура будущего пакета помощи. Она должна включать баланс между средствами МВФ, поддержкой внешних доноров и внутренними ресурсами.
Представитель МВФ подчеркнула, что акцент сейчас сделан на переходе к новой программе.
"Что касается существующей программы, то сейчас у меня нет для вас никаких подробных сведений, но могу сказать, что сейчас основное внимание уделяется переходу к новой программе", - сказала она.
По ее словам, МВФ очень привержен тому, чтобы продолжать тесное сотрудничество с украинскими властями для обеспечения экономической и финансовой стабильности.
Действующая программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров. В августе глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина сказал, что "формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня".
Премьер-министр Юлия Свириденко 9 сентября заявила, что Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о новой программе финансирования. Решение по этому вопросу МВФ примет до конца года.
МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Следующее обновление сценария ожидалось в декабре.