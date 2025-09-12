МВФ начал обсуждение новой программы для Украины в связи с затягиванием войны

Козак сообщила, что 9 сентября премьер-министр Украины вместе с главой НБУ и министром финансов официально обратились в МВФ с просьбой о новой программе.

По ее словам, следующий шаг заключается в том, чтобы эксперты Фонда обсудили с украинскими властями макроэкономическую политику. В центре внимания будут меры по поддержанию стабильности, финансированию критически важных расходов и восстановлению устойчивости госдолга.

Переговоры о финансировании

Козак отметила, что сейчас специалисты МВФ совместно с Украиной оценивают потребности в финансировании на оставшуюся часть 2025 года, а также на 2026 год и среднесрочную перспективу.

Работа включает разработку фискального плана и обсуждение приоритетов расходов, ограничения бюджетных трат и мобилизации доходов. Кроме того, анализируются внешние источники финансирования и возможности внутреннего рынка.

Влияние войны на экономику

При подготовке новой программы будет учитываться и временной горизонт войны. Эти параметры будут интегрированы в макроэкономические прогнозы и потребности страны.

"И, конечно же, часть этого обсуждения будет включать рассмотрение того, какие предположения можно сделать относительно возможных сроков войны и как это наилучшим образом учесть в макроэкономической структуре и финансовых потребностях", - сказала она.

Отдельно обсуждается структура будущего пакета помощи. Она должна включать баланс между средствами МВФ, поддержкой внешних доноров и внутренними ресурсами.

Переход к новой программе

Представитель МВФ подчеркнула, что акцент сейчас сделан на переходе к новой программе.

"Что касается существующей программы, то сейчас у меня нет для вас никаких подробных сведений, но могу сказать, что сейчас основное внимание уделяется переходу к новой программе", - сказала она.

По ее словам, МВФ очень привержен тому, чтобы продолжать тесное сотрудничество с украинскими властями для обеспечения экономической и финансовой стабильности.