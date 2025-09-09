МВФ подсчитал потери Орбана после отказа ЕС от российских нефти и газа

Энергетическая зависимость Венгрии

Как отмечаю в фонде, Россия продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Венгрии. В 2024 году 74% потребляемого газа и 86% нефти страна импортировала из России. Для сравнения: в 2018 году эти показатели составляли 64% и 66% соответственно.



Поставки углеводородов зависят от ограниченного числа маршрутов, в частности газопровода TurkStream через Сербию и нефтепровода Adria через Хорватию. Это усиливает уязвимость Венгрии к перебоям и ценовым шокам.

Высокая энергоемкость экономики

Венгрия является одной из самых энергоемких экономик Европы. Страна использует значительно больше энергии на единицу ВВП по сравнению со средним уровнем ЕС.

Основное потребление приходится на промышленность, особенно на химию, металлургию и автомобилестроение. В этих секторах энергозатраты определяют объемы производства и инвестиции.



Риски от отказа ЕС от российского импорта

Полный отказ Евросоюза от поставок российских энергоресурсов к 2027 году станет серьезным испытанием для венгерской экономики. По расчетам МВФ, при полном прекращении поставок газа из России падение ВВП Венгрии может превысить 4%.



Это подчеркивает необходимость ускоренной диверсификации поставок, повышения энергоэффективности и более глубокой интеграции в региональный рынок электроэнергии.

Рекомендации МВФ

Доклад МВФ предлагает комплексный пакет мер для усиления энергетической безопасности Венгрии. На уровне ЕС предлагается повышение цен на углеродные выбросы, углубление энергетического союза и расширение торговли электроэнергией.

Для самой Венгрии ключевыми шагами названы: ужесточение стандартов энергоэффективности для транспорта, зданий и домохозяйств, ускоренное разрешение на проекты ВИЭ, а также отказ от субсидий на ископаемое топливо.

Возможные выгоды реформ

По расчетам, реализация комплексного пакета мер позволит снизить энергетические риски Венгрии на 30% и сократить расходы на энергетику до 10% ВВП в течение пяти лет.

Кроме того, эти реформы поддержат выполнение климатических целей ЕС, включая сокращение выбросов на 55% к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году.