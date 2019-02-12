У МВФ оцінили здатність України погашати борги

Дефолту в Україні не очікується

Международный валютный фонд уверен в способности Украины погашать долги по кредитам прошлых лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы представительства МВФ в Украине Йосты Люнгмана интернет-изданию FinClub.

В частности, Люнгман отметил, что сейчас Украина входит в период сравнительно высоких долговых выплат и это ни для кого не было неожиданностью. Однако, по его мнению, сочетание политики НБУ, направленной на накопление золотовалютных резервов, и существенная финансовая поддержка от международного сообщества означает, что Украина сможет обслуживать свои долговые обязательства.

В то же время ситуация остается неустойчивой. В течение последнего полугода международные рынки капитала обозначились определенной нестабильностью. В этих условиях Украине необходимо сохранять макроэкономическую стабильность, уменьшать свой долг, проводить структурные реформы, которые позволят привлечь инвесторов и таким образом усилить рост, рекомендовал Люнгман.

"Если продолжать налоговую и бюджетную политику в ее нынешнем русле, то доля государственного долга к ВВП будет снижаться. Все мероприятия, указанные в программе, поддерживаемой МВФ, направлены на уменьшение государственного долга", - отметил он.

Напомним, по оценкам НБУ, в 2018 уровень долга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.