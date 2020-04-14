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МВФ звільнив від боргу 25 країн на тлі пандемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 09:59
МВФ звільнив від боргу 25 країн на тлі пандемії коронавірусу
Фото: МВФ (imf.org)

Бідні країни отримають гранти на покриття боргу перед МВФ протягом 6 місяців

Міжнародний валютний фонд звільнив від боргу 25 країн-членів, щоб вони могли зосередити свої фінанси для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва, передає "Радио.Свобода".

За словами Георгієвої, 13 квітня виконавчий комітет МВФ прийняв рішення про першій групі країн. Вони отримають гранти для покриття боргу перед МВФ протягом найближчих шести місяців.

Також глава МВФ зазначила, що на даний момент фонд з подолання наслідків катастрофи налічує близько 500 млн доларів. При цьому МВФ планує розширити його до 1,4 млрд доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що на тлі економічної кризи за фінансовою допомогою до МВФ звернулися 90 країн. Георгієва зазначила, що країнам світу необхідні трильйони для боротьби з кризою.

Також повідомлялося, що директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що МВФ прогнозує спад світової економіки в 2020 році і гірших економічних наслідків з часів Великої депресії.

Крім цього Георгієва заявила, що світ зіткнувся небувалим кризою, а Covid-19 зруйнував соціальний та економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких не було на пам'яті живих людей.

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