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Майже 100 країн звернулися за допомогою до МВФ

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 16:15
Майже 100 країн звернулися за допомогою до МВФ
Фото: МВФ (imf.org)

Країнам світу необхідні трильйони для боротьби з кризою

На сьогоднішній день понад 90 країн світу звернулися за фінансовою допомогою Міжнародний валютний фонд. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своєму відеозверненні.

Як зазначила Георгієва, за останні два місяці відтік коштів з ринків, що розвиваються, склав близько 100 млрд доларів - більш ніж в три рази більше, ніж за той же період світової фінансової кризи 2008 року.

МВФ оцінює потреби у зовнішньому фінансуванні країн "в трильйони доларів", і їм терміново потрібна допомога. Як зазначила Георгієва, МВФ має коштами в 1 трильйон доларів.

Крім того, фонд екстреної допомоги країнам, що розвиваються, був збільшений удвічі до 100 млрд доларів. Програми кредитування вже були схвалені з рекордною швидкістю, у тому числі для Киргизстану Руанди, Мадагаскару.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що МВФ прогнозує стад світової економіки в 2020 році і гірших економічних наслідків з часів Великої депресії.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що світ зіткнувся небувалим кризою, а Covid-19 зруйнував соціальний та економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких не було на пам'яті живих людей.

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