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МВФ освободил от долга 25 стран на фоне пандемии коронавируса

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 09:59
МВФ освободил от долга 25 стран на фоне пандемии коронавируса
Фото: МВФ (imf.org)

Бедные страны получат гранты на покрытие долга перед МВФ в течении 6 месяцев

Международный валютный фонд освободил от долга 25 стран-членов, чтобы они могли сосредоточить свои финансы для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает "Радио.Свобода".

По словам Георгиевой, 13 апреля исполнительный комитет МВФ принял решение о первой группе стран. Они получат гранты для покрытия долга перед МВФ в течение ближайших шести месяцев.

Также глава МВФ отметила, что на данный момент фонд по преодолению последствий катастрофы насчитывает около 500 млн долларов. При этом МВФ планирует расширить его до 1,4 млрд долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что на фоне экономического кризиса за финансовой помощью к МВФ обратились 90 стран. Георгиева отметила, что развивающимся странам мира необходимы триллионы для борьбы с кризисом.

Также сообщалось, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Кроме этого Георгиева заявила, что мир столкнулся небывалым кризисом, а Covid-19 разрушил социальный и экономический порядок молниеносно и в таких масштабах, которых не было на памяти живущих людей.

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