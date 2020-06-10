МВФ схвалив програму допомоги Україні

Затвердження програми Stand-By дозволяє негайно виділити близько 2,1 млрд доларів США
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
Про це повідомляє прес-служба МВФ.
У фонді зазначили, що пандемія COVID-19 сильно вплине на українську економіку в 2020 році. Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з наслідками кризи шляхом забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки.
При цьому Україна повинна зберегти досягнення і продовжити проведення ключових структурних реформ, щоб гарантувати готовність повернутися до росту, коли криза закінчиться.
Stand-By
Нагадаємо, Україна виконала головну умову для відновлення співпраці з МВФ в травні, коли був прийнятий закон, який унеможливить повернення "Приватбанку" колишнім власникам.
При цьому МВФ відмовився від програми трирічної програми розширеного фінансування EFF з Україною, замінивши її 18-місячної в рамках механізму Stand-by. Програма Stand-by передбачає значно менш амбітні реформи.
Речник МВФ Джеррі Райс 4 червня заявив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що одним із пунктів меморандуму з МВФ є продовження пенсійної реформи.
Автор: Надія Собенко