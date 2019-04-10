МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз по курсу гривні до долара на період до 2024 року. Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара у 2019 році складе 28,7 грн/долар і буде поступово знижуватися до 30,0 грн/долар у 2020 році, 30,5 грн/долар у 2021 році, 31,0 грн/долар у 2022 році, 31,5 грн/долар у 2023 році і 31,9 грн/долар у 2024 році.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходив того, що середній курс гривні до долара складе у 2018 році - 27,07 грн / долар, у 2019 році - 28,66 грн / доллар и в 2020 році - 29,92 грн.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, заступник голова НБУ Олег Чурій в лютому зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.