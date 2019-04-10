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МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара


Курс гривні буде знижуватися дуже плавно

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз по курсу гривні до долара на період до 2024 року. Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара у 2019 році складе 28,7 грн/долар і буде поступово знижуватися до 30,0 грн/долар у 2020 році, 30,5 грн/долар у 2021 році, 31,0 грн/долар у 2022 році, 31,5 грн/долар у 2023 році і 31,9 грн/долар у 2024 році.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходив того, що середній курс гривні до долара складе у 2018 році - 27,07 грн / долар, у 2019 році - 28,66 грн / доллар и в 2020 році - 29,92 грн.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, заступник голова НБУ Олег Чурій в лютому зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.

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