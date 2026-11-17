Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного валютного фонда (МВФ).

"Независимость НБУ с закрепленными в законе гарантиями остается ключевой опорой для поддержки макрофинансовой стабильности. На фоне повторяющихся шоков предложения НБУ усилил монетарную политику, чтобы направить инфляционные ожидания в нужное русло", - отмечается в сообщении Фонда.

Эксперты МВФ также отмечают необходимость сохранять гибкость обменного курса - это позволит ему и дальше выполнять функцию амортизатора внешних шоков и защищать международные резервы страны.

Особое внимание в заявлении уделено вопросу валютной либерализации. В Фонде советуют регулярно пересматривать подход к снятию ограничений, основанный на выполнении определенных макроэкономических предпосылок, чтобы он оставался полностью согласованным с общей монетарной и курсовой политикой.

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Кроме того, в МВФ отметили, что из-за более высокой инфляции и затяжного характера войны достижение целевого показателя инфляции НБУ на уровне 5% усложняется. Несмотря на это, Нацбанку рекомендуют и дальше придерживаться своих монетарных ориентиров, чтобы вернуть инфляцию к цели на трехлетнем горизонте политики.

В Фонде также сообщили, что персонал МВФ и представители украинской власти уже добились важного прогресса в обсуждении политик в рамках второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования (EFF). Эти дискуссии продолжаются в онлайн формате.