В МВФ назвали условия для конфискации российских активов

Козак напомнила недавнее заявление, которое сделала первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, о том, что "решение о том, что делать с замороженными активами, остается за странами, которые владеют этими активами, и за дискуссиями между этими странами".

"С нашей точки зрения, важно, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу, чтобы избежать потенциальных рисков", - сказала Козак.

По ее словам, к ним относятся риски судебных разбирательств, риски контрмер и риски для международной валютной системы.

Конфискация активов по пользу Украины

Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны "Большой семерки" раздумывают над тем, как лучше всего использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

В конце 2023 года США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Однако согласно проекту заявления, "Большая семерка" вновь подтвердит, что активы российского центрального банка будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб, который она нанесла Украине. Но заявление лишь отметит дискуссии о получении компенсации от России, поскольку страны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу возможности их использования.

По оценкам Всемирного банка, экономические потери Украины от российского вторжения составляют 499 млрд долларов.