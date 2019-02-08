МВФ назвав мету співпраці з Україною

МВФ не займається політикою і рекомендує прискорити реформи в країні

Целью программ сотрудничества Международного фонда с Украиной является достижение устойчивого экономического роста в стране и повышение уровня жизни людей. Об этом заявил официальный представитель фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает РБК Украина со ссылкой на сообщение МВФ.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые кандидаты в президенты в Украине требуют прекратить сотрудничество с МВФ, Райс заявил, что фонд не занимаемся политикой, а занимаемся экономикой. "Поэтому наше внимание сосредоточено - и это верно для всех стран - на том, что отвечает интересам экономики страны и на благо народа этой страны". Райс подчеркнул, что для этого МВФ работает с правительствами стран на всех уровнях политических систем.

Представитель МВФ напомнил, что в декабре 2018 года фонд утвердил новую программу с Украиной, а в январе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заверила в поддержке страны. "Она отметила настоятельную необходимость ускорить проведение реформ, чтобы вывести Украину на путь устойчивого роста и повысить уровень жизни людей", - напомнил Райс.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.