МВФ назвав необхідну умову для економічного зростання в Україні

Економічна політика Україні має й надалі зосереджуватися на підтриманні макроекономічної стабільності з одночасним створенням умов для пришвидшення економічного зростання. Про це йдеться в заяві керівника місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Рона ван Родена за підсумками візиту до Києва 12-26 вересня.

Як зазначається в заяві, макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення швидких темпів зростання.

"Це потребує проведення розважливої фіскальної політики для забезпечення прийнятого рівня боргу, з одночасним підвищенням ефективності та результативності державних видатків, в тому числі в галузях охорони здоров'я та освіти, а також в сфері підтримки вразливих груп населення за допомогою чітко спрямованої адресної системи соціального захисту", - наголошується в документі.

У МВФ також нагадали, що потрібно проведення обачної грошове-кредитної політики, націленої на подальше скорочення інфляції та накопичення резервів в умовах режиму гнучкого обмінного курсу.

"Врешті решт, критично важливим є захист фінансової стабільності, з одночасним посиленням фінансового посередництва та мінімізацією вартості наслідків ліквідації банків для платників податків. Забезпечення незалежності центрального банку має важливе значення для проведення такої грошово-кредитної та фінансової політики", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, за підрахунками Міжнародного валютного фонду, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні (за паритетом купівельної спроможності) залишається дуже низьким - лише 20% від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду знаходилася в Києві 12-26 вересня. Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями.