Украина и МВФ рассчитывают на завершение дискуссий по новой программе в ближайшие дни

Эксперты МВФ и власти Украины рассчитывают, что дискуссия по поводу новой программы будет завершена уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Международного валютного фонда Ваграма Степаняна.

"Миссия Международного валютного фонда во главе с господином Гевином Греем провела с 8 по 15 марта обсуждение мер экономической политики с представителями власти Украины", - сообщил Степанян.

По его словам, обсуждение между специалистами МВФ и представителями власти Украины было продуктивным. Кроме того, он отметил, что во время встречи был достигнут заметно существенный прогресс на пути к согласованию ряда мер, которые могли бы лечь в основу программы, поддержанной Фондом.

"Опираясь на это продвижение, эксперты МВФ и власти Украины рассчитывают на завершение дискуссий в ближайшие дни", - подчеркнул представитель МВФ.

Напомним, в Минфине рассказали о формате переговоров с МВФ.

Мы также сообщали, что миссия МВФ начала переговоры с Украиной по программе кредитования.

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