МВФ вже направив перший транш кредиту Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже направив Україні перший транш кредиту на суму 2,1 млрд доларів. Всі кошти надійдуть до держбюджету.

Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Рашкован, перший транш "буде на рахунках уряду з урахуванням тимчасової різниці і швидкості проходження засобів у міжнародних платіжних системах".

За його словами, українська програма Stand-by - перша нова структурна програма (upper credit tranche program), яку затвердила Рада директорів МВФ з 26 березня цього року, коли фонд перейшов на роботу в умовах карантину.

Крім того, 5 млрд доларів української програми Stand-by - найбільший рівень підтримки фонду для всіх країн світу з 26 березня цього року, додав він.

Нагадаємо, Рада директорів рада МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.