У МВФ нагадали про необхідність збереження незалежності НБУ

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про необхідність збереження незалежності Національного банку України. При цьому вона зазначила, що незалежність НБУ є однією з вимог в рамках поточної програми з МВФ.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

"Я закликала президента Володимира Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної та фінансової політики, що є ключем до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", - зазначила Георгієва.

При цьому вона зазначила, що реформа Нацбанку України та її результати за останні п'ять років - це "історія успіху для України".

"Незалежний центральний банк сприяє макроекономічної стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему - все це є найважливішою передумовою для інвестицій і зростання", - додала глава МВФ.

Вона також додала, що надійні політичні дії НБУ зіграли важливу роль для стабілізації економіки країни.

"Успішне очищення фінансового сектора, який був зруйнований шахрайством, також є заслугою наглядової роботи НБУ", - підсумувала Георгієва.

Нагадаємо, Володимир Зеленський до кінця тижня визначиться з новим главою НБУ.

Крім того, представник МВФ Йост Люнгман заявив, що Україна повинна зберегти незалежність НБУ для продовження кредитування.