Міжнародний валютний фонд (МВФ) починає перегляд програми для України. Місія пройде онлайн.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі МВФ.
"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар починає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, підтримуваної МВФ", - заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.
Він уточнив, що зустрічі місії будуть проходити в онлайн режимі.
Нагадаємо, Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 мільйонів доларів.
Раніше повідомлялося, що Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів.