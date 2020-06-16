МВФ у червні перегляне прогноз падіння світової економіки

Головний економіст МВФ Гіта Гопінатх заявила, що фонд бачить "глибоку невизначеність" щодо відновлення світової економіки. Вона також сказала, що 24 червня МВФ перегляне прогноз її падіння.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За її словами, економічна криза, викликаний пандемією коронавірусу, носить більш глобальний характер і розвивається інакше, ніж минулі кризи. Сектор послуг постраждав сильніше, ніж виробництво в країнах з розвиненою і ринковою економікою, а інфляція є низькою.

Вона також повідомила про "вражаюче відхилення фінансових ринків від реальної економіки, що може передвіщати велику нестабільність на фінансових ринках".

МВФ повинен оновити свій прогноз падіння світової економіки 24 червня. Керуючий директор фонду Крісталіна Георгієва сказала, що МВФ "дуже ймовірно" перегляне свій і без того песимістичний прогноз щодо скорочення світового валового внутрішнього продукту на 3% у 2020 році.

Нагадаємо, МВФ вважають, що економіка України через пандемію коронавірусу вийде на докризовий рівень не раніше 2023 - 2024 року.

Крім того, МВФ прогнозує долар по 30 гривень у 2020 році.