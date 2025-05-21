МВФ дал Трампу рекомендации по экономике после снижения рейтинга США

"Бюджетный дефицит США слишком велик, и его необходимо сократить", - сказала она.

Она также предупредила, что крупнейшая экономика мира по-прежнему подвержена "очень высокой" неопределенности в торговой политике, несмотря на "позитивные события", такие как снижение администрацией Трампа пошлин на китайские товары.

Рейтинг под угрозой

Комментарии Гопинат прозвучали после того, как Moody's лишило США последнего оставшегося безупречного кредитного рейтинга AAA из-за опасений по поводу растущего долга страны. Предложение Трампа продлить налоговые льготы 2017 года на этот год усилило эти опасения и вызвало беспокойство среди инвесторов.

Администрация США утверждает, что сокращения - в сочетании с дерегулированием - окупят себя более высоким ростом, но ни Moody's, ни финансовые рынки не уверены в этом. Рейтинговое агентство заявило на прошлой неделе, что законопроект, который Трамп называет "большим, красивым законопроектом", увеличит дефицит США с 6,4% в прошлом году до чуть менее 9% к 2035 году.

Ответ Белого дома

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что понижение рейтинга Moody's было "запаздывающим индикатором", возложив вину за фискальную ситуацию на администрацию Джо Байдена. Он добавил, что администрация "намерена сократить расходы и поднять экономику". Ранее он заявлял, что сократит дефицит до 3% к концу срока Трампа.

Рост долга

Однако Гопинат отметила, что отношение долга США к ВВП "постоянно растет", добавив: "В США должна быть фискальная политика, направленная на снижение отношения долга к ВВП с течением времени". По данным Бюджетного управления Конгресса, государственный долг федерального правительства, составил 98% ВВП в 2024 финансовом году по сравнению с 73% десятилетием ранее.

Налоговый законопроект

Хотя МВФ заявил в прошлом месяце, что ожидает снижения дефицита бюджета США в этом году, пока растут доходы от тарифов, эти прогнозы не учитывают налоговый законопроект Трампа, который проходит через Конгресс. Гопинат добавила, что Бессент был прав, сделав "четкий призыв" к снижению дефицита бюджета.

Политическое давление

Трамп оказывает давление на республиканцев в Палате представителей, где у него незначительное большинство, чтобы они поддержали законопроект, утверждая, что в противном случае налоговые обязательства избирателей возрастут.

Реакция рынков

Опасения по поводу дефицита и понижение рейтинга Moody's привели к снижению доллара и снижению цен и повышению доходности на рынке казначейских облигаций. Доходность 30-летних казначейских облигаций в понедельник выросла до 5,04%, самого высокого уровня с 2023 года.

Больший дефицит означает, что правительству придется продавать больше облигаций в то время, когда иностранные и внутренние инвесторы начали сомневаться в стабильности рынка США.

Коррекция прогноза

В апреле МВФ снизил свой прогноз роста экономики США почти на процентный пункт до 1,8% в 2025 году, одновременно снизив прогноз роста мировой экономики до 2,8%, поскольку он учел влияние тарифов Трампа.

Пауза по тарифам

С тех пор Трамп объявил о резком сокращении американских пошлин, поскольку Китай и США договорились сократить соответствующие тарифы на 115 процентных пунктов на 90 дней.

"Приостановка тарифов с Китаем - это позитивное событие", - сказала Гопинат, которая также приветствовала соглашение между США и Великобританией. Но она подчеркнула, что эффективная тарифная ставка США сейчас намного выше, чем в прошлом году, и что высокие пошлины на Китай были лишь приостановлены.

Высокая неопределенность

По ее словам, показатели ВВП за первый квартал примерно соответствовали ожиданиям МВФ, добавив, что данные по-прежнему трудно интерпретировать, поскольку предприятия спешат закупать товары перед введением Трампом пошлин.

"Пройдет некоторое время, прежде чем все эти изменения проявятся в данных", - сказала она. "Абсолютно позитивно иметь более низкие средние тарифные ставки, чем те, которые мы предполагали в [апреле]… но существует очень высокий уровень неопределенности, и нам нужно посмотреть, какими будут новые ставки".