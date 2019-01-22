МВС закупить 13 літаків для рятувальників та гвардійців

Фото: Аваков на Харківському авіаційному заводі (mvs.gov.ua)

10 літаків планують придбати до кінця року

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України планує закупити для Державної служби із надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Нацгвардії 13 літаків серії АН-74, АН-32 (П) та новітні АН-178. Про це під час робочого візити на Харківський авіаційний завод повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначається, Аваков розраховує, що програма буде реалізована за 5 років.



"Перші контракти на закупівлю двох літаків АН-74 ТК 200 ми плануємо підписати вже за два місяці і почати навесні фінансування цієї програми. Це поки що першочергова інформація", - розповів Аваков.

Він підкреслив, що на сьогодні у Нацгвардії та ДСНС є суттєвий некомплект авіаційної техніки для виконання пошуково-рятувальних та десантних операцій, а також транспортування особового складу.



"У наших планах придбання 10 літаків новітньої моделі АН-178 і однієї АН-32 (П) для потреб ДСНС України, яку ми плануємо отримати вже цього року. Два літаки АН-74 ТК 200 з постачанням у 2020 - 2021 роках для НГУ. Вони вже мають такі, тому для нас буде зручно та економічно мати літаки одного класу", - зазначив міністр.

Аваков також переконаний, що побачивши ефективну роботу літаків в українських підрозділах, їх будуть закуповувати міжнародні партнери.

Нагадаємо, перші два вертольоти французької компанії Airbus Міністерства внутрішніх справ (МВС) прибули в Україну вже 19 грудня 2018 року.

РБК-Україна писало, що у травні 2018 року Кабінет міністрів підписав із Францією угоду про закупівлю 55 гвинтокрилів Airbus Helicopters.