МВС прагне зменшити смертність на дорогах на 30% до 2020 року

Зменшення смертності повинно стати результатом впровадження системи фото/відеофіксації порушень ПДР

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что основной задачей внедрения автоматической системы фото/видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) является уменьшение смертности на дорогах как минимум на 30% до 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Гройсман подчеркнул, что за нарушение правил дорожного движения должна быть ответственность, а контроль должен быть понятным для людей.

"30% - это тысячи спасенных жизней. Мы инвестируем финансовые ресурсы в новые дороги. А также мы должны помнить о том, что нам нужно обеспечивать контроль за правилами дорожного движения. И этот контроль должен быть понятным для людей. Мы должны действовать оперативно. И если видим нарушение, за это должна быть ответственность", - сказал Гройсман.

Премьер-министр также подчеркнул, что задачей правоохранителей должно быть не получение штрафа, а недопущение смертей на дороге.

"Но я подчеркиваю, не ставить средства контроля в кустах. А должны быть предупредительные штрафы. Наша задача не получить штраф, а не допустить смертей на дороге", ‑ сказал Гройсман.

РБК-Украина сообщало, что в Министерстве внутренних дел (МВД) в сентябре 2018 года анонсировали внедрение системы фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движение (ПДД).

Напомним, МВД Украины рассчитало первоочередную потребность в камерах для запуска системы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД). Это 1776 камер, из которых 1187 - камеры на дорогах населенных пунктов, а 589 - на дорогах государственного значения.