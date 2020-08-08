У МВС склали понад 21 тисячу протоколів за порушення карантину

Національна поліція повідомила, що з початку епідемії коронавируса COVID-19 було складено 21 628 протоколів за порушення карантину.

Про це в Facebook повідомляє Нацполіція.

Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській області, місті Києві, а також у Харківській, Львівській і Одеській областях.

Відзначається, що на порушення карантинних вимог, які визначені постановою Кабінету Міністрів, всі підрозділи поліції реагують в межах своїх повноважень.

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, при проведенні епідеміологічних заходів і забезпеченні правопорядку правоохоронці націлені на профілактичну роботу.

Нагадаємо, що за минулу добу коронавірус в Україні виявили у тисячу чотиреста п'ятьдесят три людина, зафіксовано 33 летальних випадки - це новий антирекорд.

В Україні третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю зафіксованих випадків. Днем раніше захворіли 1318 осіб, 5 серпня - 1271.